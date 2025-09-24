Ремонтират тротоари в жк „Сторгозия“

сряда, септември 24, 2025
И тази седмица продължават текущите ремонти по поддръжката на инфраструктурата в Плевен. 

Екипи на „Инжстрой“ ЕООД ремонтират асфалтовата тротоарна настилка в района на спирката на градския транспорт при магазин „Лидъл“ в жк „Сторгозия“. Насипва се трошен камък, редят се градински бетонови ивици, след което още бъде положен и нов асфалт в тротоарния участък.

Паралелно се асфалтира и настилка на ул. „Катя Попова“ 22 и 24 и в кръстовището на улиците „Катя Попова“ и „Ген. Радецки“, както и при бул. „Христо Ботев“ в близост до Басейнова дирекция.

Продължава и възстановяването на нарушени пътни части след отстранени аварии на водопреносната мрежа.

Община Плевен изпълнява текущите ремонти на обектите със собствени финансови средства. Изпълнител е общинското дружество „Инжстрой“ ЕООД.

