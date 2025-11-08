Ремонтираната 130-годишна църква събра жителите на Ясно поле за храмовия празник

Жителите на Ясно поле се събраха на Архангеловден, за да почетат своя небесен покровител и да отбележат празника на храм „Св. Архангел Михаил“.

Тази година радостта беше двойна – освен духовния празник, хората посрещнаха и обновената си 130-годишна църква, която бе изцяло реновирана.

След извършените строителни дейности храмът засия с нов облик. Община Марица отпусна близо 72 000 лева за ремонта, а благодарение на дарители в двора е изграден навес с пейки и маси. В молитвения дом са поставени нови столове, дограма, врати и климатик, а пространството около храма е озеленено. Много от възрастните жители не скриха сълзите си, виждайки обновената светиня.

„Една дългогодишна мечта на всички се сбъдна!“, „Колко красива е станала църквата!“, споделяха развълнувани миряни, които запалиха свещ и се помолиха за здраве и благоденствие.

С благодарности за ремонтираната църква те посрещнаха кмета на Община Марица Димитър Иванов и заместник-кмета Николай Стаматов, които дойдоха със своите съпруги да уважат празника. Отец Николай отслужи Света литургия, на която присъстваха още кметовете на Ясно поле и Трилистник Желязко Василев и Мирчо Петров, дарители на местния храм, жители на селото, както и майката на великия български футболист Христо Стоичков – Пенка Стоичкова.

„На светлия християнски празник, на който честваме един от най-близките на хората ангел-пазител пожелавам Архангел Михаил да ви дари с много здраве, любов и разбирателство! Всички днес влязохме в обновения храм. Тази голяма промяна е направена от богоугодни хора. Вярвам, че ще идвате с отворени сърца и души в Божията обител. Нека Господ да ни дари всички за усилията! Амин“. С тези думи благослови миряните отец Николай.

Кметът на Ясно поле Желязко Василев също честити празника и изрази признателност към всички, помогнали за ремонта. „Огромни благодарности на кмета на Община Марица Димитър Иванов, на заместник-кмета Николай Стаматов, на администрацията и на съветниците, гласували храмът да бъде обновен и днес всички да може да се помолим в него! Благодаря и на дарителите, които събираха пари, за да се случи този ремонт и нашата църква да заблести за своята 130-годишнина. Бог да ви пази!“, каза той.

Кметът на общината честити празника на присъстващите. „Днес е двоен празник за нашето Ясно Поле, тъй като храмът, който предците ни са направили е открит на тази дата, за да се помни от поколенията. Ние сме длъжни като християни, вярващи хора, да го пазим и поддържаме, за да остане за следващите поколения. Благодаря на всички за подкрепата, за даренията! Когато сме заедно, всичко се постига. Ще се постараем с Божията благословия да направим и дълго очакваната и желана от миряните камбанария. Нека Господ ни помага, а Св. Богородица ни закриля! Честит празник на всички именици! Бъдете живи и здрави! Нека Св. Архангел Михаил да пази Ясно поле и всички жители!“, отправи своите пожелания и Димитър Иванов.

След Светата литургия присъстващите се събраха на обща трапеза и опитаха от приготвения агнешки курбан за здраве.

Във Войводиново отец Емилиян също посрещна десетки миряни в обновената църква „Свето Възнесение Господне“. Средствата, отпуснати за строителните дейности за нея са в размер на 54 хиляди лева.

