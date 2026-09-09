Ремонтът на ул. „Струма“ е към своя край
Приключва асфалтирането на основния участък, предстоят пътна маркировка, изкуствени неравности и довършителни дейности
Ремонтът на ул. „Струма“ навлиза във финалния си етап. Днес приключва полагането на асфалтовата настилка в основния участък на улицата.
Като част от обновяването вече са изградени нови тротоари и са обособени паркоместа, с което се подобряват условията както за пешеходците, така и за автомобилното движение.
През следващите дни строителните дейности ще продължат с изграждането на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта.
Предстои още асфалтиране на връзките със съседните улици, както и полагането на необходимата пътна маркировка.
След приключването на тези дейности ремонтът на ул. „Струма“ ще бъде окончателно завършен.