Ремонтът на бул. „Симеон Велики“ ще се изпълнява заедно с подмяната на компрометираната ВиК мрежа

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов проведе среща с управителя на ВиК – Шумен Иван Пушкаров за координация на предстоящите ремонти и общи действия в интерес на гражданите.

На срещата беше договорено ремонтът на бул. „Симеон Велики” да върви паралелно с подмяната на пет компрометирани участъка от водопроводната мрежа. Дейностите ще бъдат финансирани със средства от инвестиционната програма на ВиК оператора.

В годишната програма на ВиК – Шумен за 2025 г. е заложена подмяна на три амортизирани участъка: от кръговото кръстовище с ул. „Строител” до кръстовището с ул. „Люле Бургас”; по бул. „Симеон Велики” западно от магазин „Практикер”; както и от кръстовището на бул. „Симеон Велики” с ул. „Климент Охридски” (Спортна зала „Младост”) до кръстовището с ул. „Васил Друмев” (бензиностанция „ШЕЛ”), включително прилежащите водопроводни отклонения.

„Важното е тези участъци да бъдат подменени преди полагането на новата асфалтова настилка. Така ще избегнем последващи разкопавания и ще спестим ненужни разходи”, посочи проф. Христов. Той отбеляза, че въпросните трасета са силно амортизирани и досега не са били обхванати от рехабилитации по програми като ИСПА 1 и „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап”.

Съвместната работа ще продължи и през 2026 г., когато ВиК планира подмяна на още два участъка по булеварда – от кръстовището с ул. „Димитър Благоев” (НОИ) до кръстовището с ул. „Тодор Икономов” (АПИ), както и от кръстовището с ул. „Георги Сава Раковски” до кръстовището с ул. „Тича”.

