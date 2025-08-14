Ремонт променя маршрута на автобус № 20 и затваря временно две кръстовища в Русе

Предстоят временни ограничения в движението в два ключови участъка на Русе заради изпълнението на дейности, насочени към повишаване безопасността на пешеходците.

В рамките на проекта „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе“ ще се извършват строително-монтажни работи, които налагат забрана за преминаване на моторни превозни средства.

От 18 август (понеделник) до 16 септември (вторник) ще бъдат напълно затворени за движение кръстовището на ул. „Хан Аспарух“ с ул. „Д-р Петър Берон“ /в района на ОУ „Иван Вазов“/ и кръстовището на ул. „Котовск“ с ул. „Измаил“ /в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер“/.

В резултат на ограниченията, автобусна линия № 20 с направление „Обръщало – пл. „Прага“ – север – „Сент Уан“ ще се движи по променен маршрут за целия период на строителните дейности. Между спирките „Обръщало – пл. „Прага“ – север“ и „Подстанция – север“ автобусите ще преминават по ул. „Рига“, ул. „Братислава“ и бул. „Липник“, като ще спират и на спирка „Мол Русе“.

Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание в засегнатите райони и да спазват въведената временна организация на движение.

