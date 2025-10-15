Ремонт налага временна промяна в маршрута на автобусна линия № 30

Поради извършване на спешни аварийни ремонтни дейности по ул. „Захари Стоянов“, от днес, 15 октомври, се налага временна промяна в маршрута на автобусна линия № 30 в посока хотел „Рига“.

Превозните средства ще се движат от ул. „Петрохан“ по ул. „Тича“ и ул. „Чипровци“, след което ще продължат по стандартния си маршрут.

В посока хотел „Рига“ – Търговски комплекс „Чародейка-юг“ няма да има промяна в маршрута.

След приключване на ремонтните дейности обичайният маршрут на линия № 30 ще бъде възстановен.

Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират внимателно и да спазват въведената временна организация на движението.

