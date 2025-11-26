Ремонт на улични настилки и шахти в Плевен

С изкърпване на асфалтови настилки на улиците „Трифон Кунев“, „Ген. Тошев“, „Изгрев“, в ръкава между ул. „Дойран“ и ул. „В. Левски“, както и на ул. „Бяло море“ са ангажирани работниците на общинското дружество „Инжстрой“ тази седмица /22 – 28 ноември/. Извършва се и възстановяване на асфалтова настилка на ул. „Яне Сандански“ след подмяна на водопровод.

Сред дейностите е ремонт на ревизионни шахти на ул. „Гренадерска“ в района на спирка „Битова техника“.

Паралелно екипите на дружеството работят по изкърпване на участъци след ВиК аварии, текущо се ремонтират шахти, оттоци и джобове в различни части на града.

