Ректорът на бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” и кметът на Казанлък планират подписване на пътна карта за разкриване на филиал за обучение на медицински сестри в Казанлък

Днес кметът на Община Казанлък Галина Стоянова проведе работна среща с ректора на Бургаския държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров” – проф. Сотир Сотиров, заместник-декана на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет- проф. Мария Нейкова и проф. Севдалина Турманова- преподавател в университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Основен акцент на срещата бе организацията на академичното ръководство с екипа на общината за подписване на пътна карта за сътрудничество за разкриване на филиал на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Казанлък, за обучение по специалност „медицинска сестра“.

Разкриването на филиала е проект, заложен в КИТИ 2 на Община Казанлък, която бе класирана на второ място от Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район. С изпълнението му ще се попълни съществуващият недостиг на медицински сестри в Община Казанлък и ще се покрият нуждите на района от медецински кадри. Сътрудничеството с Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще затвърди връзките между Община Бургас и Община Казанлък в насока здравеопазване, след като Община Казанлък е и партньор в одобрената за финансиране Концепция на Община Бургас, чрез която ще бъде създадена първата в България Детска болница.

В Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Бъргас, Община Казанлък участва с проекти за близо 7 милиона.

