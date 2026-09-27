Рекордни 450 атлети от 11 държави пробягаха 15 км от Гюргево до Русе

Кенийските състезатели доминираха в деветото издание на международния „Пробег на свободния дух“, а най-възрастният участник беше на 79 години

Рекордните 450 състезатели от 11 държави преминаха 15-километровото трасе между Гюргево и Русе в деветото издание на международния „Пробег на свободния дух“.

Стартът беше даден в центъра на Гюргево, а финалът беше на площад „Свобода“ в Русе. В надпреварата се включиха бегачи от България, Румъния, Сърбия, Украйна, Кувейт, Полша, Унгария, Ирландия, САЩ, Швейцария и Кения.

Трансграничното състезание отново събра професионални атлети и любители, превръщайки спорта в естествена връзка между двата съседни дунавски града.

Кенийска победа при мъжете

Кенийските атлети отново заеха водещи позиции в генералното класиране.

При мъжете победител стана Албърт Тонуй, който преодоля 15-те километра за 44:37 минути. Втори с време 45:54 минути завърши сънародникът му Джон Курия, а третото място зае румънецът Робърт Некула с 46:31 минути.

Силно се представиха и българските състезатели. Иван Андреев от СЛАК „Дунав“ – Русе завърши четвърти, а Шабан Мустафа и Александър Спасов заеха съответно пето и шесто място.

Угандиецът Исмаил Ссенянг, който се състезава за варненския клуб „Евър“, се класира седми.

Кенийки окупираха почетната стълбичка при жените

При жените първите три позиции също бяха за представители на Кения.

Валънтайн Джебет спечели надпреварата с време 50:37 минути. Само пет секунди след нея финишира Джесинта Камау – 50:42 минути, а Лоиз Киари остана трета с 50:48 минути.

Сред първите осем се наредиха още Сюзън Нджуу, Милица Мирчева, Билсерин Сюлейман, Олександра Курилова и Силвия Дънекова.

79-годишен премина трасето между Гюргево и Русе

Най-възрастният участник в тазгодишното издание беше 79-годишният Михаил Терзиев, който за пореден път успешно премина трасето между двата града.

Всички състезатели, достигнали финала, получиха медали.

Наградният фонд от 5700 евро беше разпределен между най-бързите осем атлети при мъжете и жените. Специални отличия получиха и най-добре представилите се участници в различните възрастови категории.

Пенчо Милков: Дунав не ни разделя, а ни свързва

Кметът на Русе Пенчо Милков подчерта значението на надпреварата като утвърдена връзка между Русе и Гюргево.

„Този пробег показва, че Дунав не ни разделя, а ни свързва и че спортът може да събира хора от различни държави около една обща цел. Очакваме ви отново догодина, когато заедно ще отбележим десетото издание на надпреварата“, заяви Милков.

На церемонията присъстваха представители на местната и държавната власт, спортни организации и институции, сред които легендата на българската атлетика Анелия Нунева.

Трансграничният „Пробег на свободния дух“ се организира съвместно от Община Русе, Община Гюргево, Спортен лекоатлетически клуб „Дунав“ и Спортен клуб „Дунарея“.