Рекорден бюджет и 16 иновативни идеи ще променят социалната среда в София

През 2025 г. Столичната програма „Социални иновации“ отбелязва най-мащабното си издание досега – както по обем на финансиране, така и по обществена значимост на подкрепените проекти.

Бюджетът за тази година достига 410 000 лв., почти двойно увеличение спрямо предходната година. Така Столичната община дава ясен сигнал, че новите подходи в социалната сфера заслужават сериозна подкрепа.

Днес в Официалната зала на Столична община се проведе церемонията по връчване на сертификатите на организациите, одобрени за финансиране. Те бяха връчени от заместник-кмета по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева, която поздрави одобрените организации с думите:

„Инвестираме не просто в проекти, а в нови модели на грижа. Това е бъдещето на социалната политика – гъвкаво, смело и близо до хората. Тези проекти създават нови пътища там, където досега сме срещали стени. Виждаме грижа, находчивост и ясно разбиране за това кое е важно.“

Програмата „Социални иновации“ финансира краткосрочни проекти на неправителствени организации и читалища, които прилагат нови за София решения в подкрепа на уязвими групи. Тази година са постъпили 42 проектни предложения, от които 16 са одобрени за финансиране след външна оценка.

Подкрепените идеи обхващат широк спектър – от грижа за възрастни хора до интеграция на деца бежанци, от иновативни терапии до нови образователни и културни подходи.

Сред тях е проектът „Приятели по памет“ на сдружение „Алцхаймер България“, който създава защитена среда за хора с ранна деменция. С подкрепата на Столичната община ще се разработи първата по рода си методология за групова работа, с потенциал за бъдещо лицензиране като социална услуга.

В друга посока, фондация „Институт за изследване на промяната“ развива инициативата „Заповядай в моя свят“ – креативен процес с хора с психични разстройства, включващ визуални уъркшопи и изграждане на лични „вижън бордове“.

В сферата на работата с деца с аутизъм, Програмата „Компас“ на Асоциация „Аутизъм“ въвежда нова практика – съвместно създаване на социални истории от младежи с аутизъм и техни връстници с типично развитие, с помощта на дигитални инструменти.

Фондация „Деца с проблеми в развитието“ ще създаде сензорна градина – място, проектирано да ангажира всички сетива на деца със специфични потребности чрез природа, звук, текстура и светлина.

Сдружение „Асоциация за инсулт и афазия“ въвежда езикови карти и мобилно приложение, които ще улеснят комуникацията на хора с афазия в медицинска среда.

Друг одобрен проект, иницииран от Федерация ФАФА, предвижда обучение на специализирани треньори и съдии по спортна и художествена гимнастика за деца с интелектуални увреждания – с цел осигуряване на по-равнопоставен достъп до спорт.

В кв. „Христо Ботев“ фондация „Здраве и социално развитие“ ще реализира проект за игротека на открито и зеленчукова градина, създавайки място за игра, учене и здравословни навици за децата от квартала.

Подкрепа за хора, бягащи от война, ще бъде оказана чрез инициативата „Искам да живея в България“ на сдружение „Помощ за Украйна“, включваща езикови курсове, социална ориентация и психологическа подкрепа за бежанци.

Темата за насилието върху млади хора с увреждания засяга проектът „Глас без страх“ на Асоциация „Тонус“, чрез който ще се провеждат дискусии и тренинги с цел повишаване на информираността и личната защита.

Сдружение „Прегърни ме“ ще даде възможност на младежи от Центрове за настаняване от семеен тип да преминат курс по радиожурналистика, като създадат и излъчат свои материали в националния ефир.

Проектът „От игри към учебни дни“ на фондация „За нашите деца“ е насочен към плавен преход от семейна среда към училище чрез лятна занималня за деца от уязвими групи.

С подкрепата на Асоциацията на родители на деца с епилепсия ще бъде реализиран проектът „Емоции на фокус“, който използва фотографията като средство за емоционално изразяване при деца с епилепсия.

Фондация „Рийчаут“ ще създаде комплект от социалнообразователни игри, които подпомагат интеграцията на деца бежанци чрез учене чрез преживяване.

Възстановително правосъдие за деца в конфликт със закона ще бъде въведено от Института за социални дейности и практики чрез модела „От конфликт към решение“.

Сдружение „Аз съм тук“ ще реализира Танцова програма за хора над 60 г., която ще им осигури достъп до културен живот и активност чрез движение, музика и общност.

Фондация „Център за хуманни политики“ ще осъществи мобилна социална подкрепа за хора, живеещи на улицата и употребяващи наркотици – с фокус върху здравна превенция и достъп до грижа.

С всяка следваща година Програмата разширява своя обхват и въздействие, като доказва, че когато иновацията срещне доверието, резултатите са реални.

