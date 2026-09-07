Рекорден брой лекоатлети участваха в крос „Ванко Дяков“ 2026

Рекорден брой атлети участваха в 41-вото издание на лекоатлетическия крос „Ванко Дяков“ Хасково 2026г. Надпреварата се организира от Община Хасково и СК „Атлетик“ и е посветена на Деня на Хасково – 8 септември.

91 атлети се включиха в бягането. Те стартираха от Димитровград, а на финала в Хасково ги очакваше кметът на Хасково Станислав Дечев, който награди победителите.

11-годишният Мерт Рамадан от Хасково е най-малкият участник, пробягал 14-метровото разстояние от Димитровград до Хасково. Това е поредното участие на младата звезда на хасковската атлетика в крос „Ванко Дяков“, но първото му постижение като бегач. До сега малкият Мерт участваше в състезанието заедно с родителите си с велосипед.

Най-възрастният атлет, пробягал крос „Ванко Дяков“ е Васил Николов на 75 години и 4 месеца.

Класиране по възрастови групи:

При жените от 19 до 35 години победител е Маринела Нинева от Дряново, втора е Силвия Георгиева от Пловдив, Петя Василева от Хасково е трета.

В следващата възрастова група до 50 години Надежда Ангелова от Мирково е победител, втора е Златина Радева от Харманли, трета е Росица Белева от Хасково.

В третата възрастова група при жените първа е Румяна Пановска от Велико Търново, втора е Ани Ангелова от Хасково, трета е Ирина Колева от Хасково.

При мъжете от 19 до 40 години първи е Стоян Владков от Велико Търново, Радостин Владов от Пазарджик е втори, трети до финала стигна Даниел Йовчев от Димитровград.

При юношите до 18 години първото място е за Димитър Хубчев от Пловдив, втори е Божидар Пантев от Пловдив, трети е Богдан Георгиев от Хасково.

При мъжете от 41 до 50 години първото място спечели Георги Георгиев от Димитровград, втори е Димитър Маринов от Пловдив, трети е Георги Томов от Пловдив.

Във възрастовата група 51 до 60 години първи е Красимир Чотов от Пловдив, втори е Боян Боянов от Димитровград, трети е Наско Башев от София.

При мъжете от 61 до 70 години победител е Нейко Плачков от Бургас, втори е Бойко Златанов от София, трети е Величко Димитров от Хасково.

При най-възрастните над 70 години победител е Серьожа Кючуков от Димитровград, Владимир Пановски от Велико Търново е втори, трети е Петър Стоянчев от Пловдив.