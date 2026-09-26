Рекорд в София: „МаГаТа фест“ събра близо 16 тона отпадъци само за няколко часа

Второто есенно издание на инициативата в район „Подуяне“ постигна най-високия резултат от началото на кампанията, а следващата площадка ще бъде на 3 октомври в „Слатина“

Близо 16 тона отпадъци от мазета, гаражи и тавани бяха събрани само за няколко часа по време на второто есенно издание на поп-ъп площадките „МаГаТа фест“ в столичния район „Подуяне“.

Резултатът от 15,6 тона е рекорден от създаването на инициативата досега, съобщи заместник-кметът по екология на Столичната община инж. Николай Неделков.

„Заедно със софиянци събрахме близо 16 тона (15,6 т) отпадъци от мазета, гаражи и тавани само за няколко часа“, заяви Неделков.

По думите му кампанията продължава да дава бързи и видими резултати в кварталите от Зона 3 – районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“, като улеснява гражданите при разделното предаване на специфични битови отпадъци.

6 тона стари мебели и 4 тона автомобилни гуми

На площадката при кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“ гражданите са предали 6 тона едрогабаритни отпадъци, включително стари мебели, дивани и матраци.

Събрани са още 4 тона излезли от употреба автомобилни гуми, 3,5 тона електрическо и електронно оборудване, 1 тон отпадъци от опаковки, 600 кг текстил и обувки, 400 кг опасни битови отпадъци и 100 кг негодни батерии и акумулатори.

Опасните отпадъци включват бои, лакове, химикали, почистващи препарати и стари лекарства.

85 съда за домашно компостиране

По време на инициативата Столичната община предостави 85 съда за домашно компостиране на граждани, подали заявления по кампанията „Компостирай вкъщи“, както и на собственици на дворни пространства на място.

Работеше и базарът за повторна употреба „Остави и вземи“ със Сдружение „Рето – Надежда“. Десетки запазени дрехи, книги и различни вещи намериха нови собственици, вместо да бъдат изхвърлени.

На място присъстваше и информационен пункт на сдружение „За Земята“.

Следващият „МаГаТа фест“ е на 3 октомври

Следващото издание на инициативата ще се проведе на 3 октомври в район „Слатина“, на паркинга пред бившия хотел „Плиска“. Мястото е с удобна транспортна връзка и за жителите на район „Изгрев“.

На 18 октомври мобилният пункт ще бъде разположен в район „Искър“.

Според инж. Николай Неделков мобилните площадки предоставят бързо и удобно решение за гражданите, докато паралелно се работи по дългосрочни инфраструктурни и нормативни решения за разделното събиране на отпадъци в София.