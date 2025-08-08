петък, август 8, 2025
Реконструкцията на общински път променя организацията на движение в лявата му лента до 5 септември

Община Стара Загора призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание

От днес, 8 август 2025 г., до 5 септември 2025 г. се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, от км 0+700 до км 1200+000, в лява лента за движение, по път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово. Това е посочено в заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. 

Причината е реконструкцията на общинския път SZR1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово от км 0+000 до км 6+410. Целта е да се осигури безопасното организиране и изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.

Движението ще се регулира със светофарна уредба.

Община Стара Загора призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка.

Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

