понеделник, август 18, 2025
Реконструкция на общински път променя организацията на движението по маршрут Стара Загора – Калояновец – Воденичарово

Движението в посочените участъци ще се регулира със светофарна уредба

Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с реконструкция на общински път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово от км 0+000 до км 6+410, изграждане на водопровод, канализация, сградни отклонения, водомерни и помпени шахти. 

С оглед осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи организацията на движението за обектите е следната:

До 12.09.2025 г., се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, от км 5+400 до км 5+900, в дясна лента за движение, по път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово. 

До 12.09.2025 г., се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, от км 3000+800 до км 4000+300, в лява лента за движение, по път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово. 

До 15.09.2025 г., се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, от км 1+100 до км 1+600, в дясна лента за движение, по път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово. 

Движението в посочените участъци ще се регулира със светофарна уредба.

Водачите на моторни превозни средства се призовават да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка.

Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

