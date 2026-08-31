Регистрационен номер за автомобил по избор вече може да се заяви и онлайн

Услугата на „Пътна полиция“ е достъпна през Портала за електронни административни услуги на МВР за граждани с валиден квалифициран електронен подпис

Гражданите могат да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните номера в сектор „Пътна полиция“.

Услугата може да бъде заявена и изцяло по електронен път чрез Портала за електронни административни услуги на МВР.

За подаване на електронно заявление е необходимо гражданите да притежават валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез портала те могат да заявят табели с предпочитан регистрационен номер измежду наличните в съответния сектор „Пътна полиция“.

Редът за използване на услугата и подаване на заявлението е публикуван в електронния портал на МВР.

Портал за електронни административни услуги на МВР