Регионалното депо за отпадъци в Габрово възстановява приема от 14 септември

Приемът на отпадъци от физически и юридически лица ще бъде възстановен на 14 септември след предприетите мерки за нормализиране на работата след пожара.

Във връзка с временно преустановения прием на отпадъци ръководството на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово информира, че дейността ще бъде възстановена на 14 септември 2026 г.

Ограничението остава в сила поради продължаващи вторични пасивни процеси след възникналия пожар на територията на депото.

В момента се извършват необходимите дейности за нормализиране на работата и осигуряване на безопасни условия.

От 14 септември приемът на отпадъци от физически и юридически лица ще бъде възстановен.

За допълнителна информация гражданите могат да се свържат на телефон 088 990 4454 между 07:00 и 17:00 часа.