Регионална занаятчийска камара – Пловдив открива изложба с творби на децата от „Занаятчийското училище“

Изложбата „Занаяти с бъдеще“ представя уникално детско творчество, което с лекота свързва старото и новото

От 1 до 7 декември 2025 г. в Дом на културата „Борис Христов“ ще бъде експонирана изложбата „Занаяти с бъдеще“ на Регионална занаятчийска камара – Пловдив. В нея ще бъдат представени традиционните умения през погледа и въображението на деца, включително и на деца със Синдром на Даун, които са преминали обучение по проект „Занаятчийско училище – Пловдив“.

Официалното откриване е на 2 декември, вторник, от 17.30 часа във фоайето на етаж 1 в ДК „Борис Христов“.

Проектът е изграден върху идеята, че занаятът не е просто техника, а култура – наследство, което се предава от поколение на поколение, за да помним кои сме. В забързаното ни ежедневие, в което дигиталното често присъства в ежедневието, едни малки ръце ни напомнят за нещо истинско, топло и съхранено през вековете.

По време на обученията в занаятчийското училище децата усвоиха основни техники в занаятите: грънчарство; художествена керамика /мозайки/; пекарство/сладкарство; художествени тъкани /хоризонтален, вертикален стан/; художествени тъкани /мокро и сухо плъстене/; рисуване върху стъкло; изработване на накити; обработка на дърво и дърворезба ; писани яйца; иконопис; изработване на национален костюм с орнаменти от гайтан.

„Всяко представено изделие, носи своя тиха история. История за първия опит да се държи инструмента правилно, за усмивките, когато линиите най-после станат точни, за онзи момент, в който детето открива, че трудът може да бъде и игра, и изкуство. Проектът цели да съхрани и предаде богатството на българските занаяти, като същевременно развива творческото мислене, сръчност и културна принадлежност у децата. Занаятчийското училище се превърна в мост между миналото и бъдещето. Мост, по който уверено вървят новите малки творци, носещи със себе си не само знания, но и самочувствието, че са част от нещо много по-голямо“, разказаха от екипа на Камарата.

Проект „Занаятчийско училище – Пловдив“ се реализира от Регионална занаятчийска камара-Пловдив с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Регионална занаятчийска камара-Пловдив кани всички пловдивчани и гости на града да се докоснат до тази красота – ръчно направена, неподражаема и чиста.

