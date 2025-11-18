Регата „Есенни ветрила“ закри сезона в морските спортове

Над 120 състезатели взеха участие в поредното издание на регатата „Есенни ветрила“, която отбеляза края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.

Надпреварата бе организирана от СК „Черно море Бриз кану каяк“, ГСК „Черно море“ и ВК „Синева“ със съдействието на Община Варна.

Участници от различни възрасти премериха сили в регатите по кану каяк, гребане и ветроходство, които се проведоха съответно на Гребна база „Бриз“, Гребна база „Сия Нейкова“ и Ветроходна база „Порт Варна“.

Класиране

Каяк

Мини момчета – Самуил Георгиев „Бриз“

ЮМВ – Александър Костадинов „Бриз“

Девойки – Жана Дичева „Бриз“

Жени – Деница Попова „Бриз“

Кану

ЮМВ – Християн Димитров „Черно море“

ЮСВ – Живко Стефанов „Бриз“

Девойки – Олга Семенова „Бриз“

В академичното гребане победители в отделните възрасти са:

Деца – Любомир Ненов

Момчета 2013 – Георги Найденов

Момчета 2012 – Ивайло Комитов

Момчета 2011 – Ивайло Георгиев

ДМВ – Виктория Йорданова

ЮМВ – Петър Иванов

ЮСВ – Денислав Найденов

Младежи до 23 г – Илиян Николов

Ветроходство -генерално класиране

Клас „Оптимист“

1.Михаела Димитрова – ВК „Синева“

2.Давид Симеонов – ВК „Синева“

3.Божидар Костов – ЯК „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна

Клас ILKA 6

1.Калоян Калчев – „Порт Варна“

2.Христо Калчев – „Порт Варна“

3.Даниел Ценов – „Порт Варна“

Клас ILKA 4

1.Борислав Николов – „Порт Варна“

2.Георги Карагьозов – „Порт Варна“

3.Филип Желев – ВК „Христов“

Клас ILKA – нова надежда

1.Александър Димитров – ВК „Синева“

2.Искрен Михайлов – „Бриз“

3.Виктор Поповски – „Порт Варна“

