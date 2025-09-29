понеделник, септември 29, 2025
Редовни обработки срещу насекоми и гризачи във Варна тази седмица

В седмицата 29 септември – 3 октомври дезинфекторите от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ ще обработят следните обекти: ДГ № 48 „Ран Босилек“ в с. Тополи – дезинсекция, кв. „Кайсиева градина“, пред бл.202 – дезинсекция по сигнал на граждани, ж.к. „Вл. Варненчик“ – детската площадка около бл. 409 – повторна дезинсекция.

Ще се обработват и постъпили сигнали от граждани и институции, посочват от общинското предприятие.  

В парковете и градинките обработките на дружеството се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те се провеждат  при подходящи климатични условия, като при необходимост графикът може да бъде променен. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.

Предстои да започне и редовната есенно-зимна дератизация на територията на община Варна. При дейностите се използват препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност, посочват от общинското предприятие.

