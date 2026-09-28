Редки архивни кадри показват Банско през 1952 и 1977 година

Панорамата „Камера! Работи. Място на снимките – Банско“ се завръща за пета поредна година с две дигитализирани в 4К филмови ленти

Жители и гости на Банско ще могат да видят редки архивни кадри от историята на града в рамките на петото издание на панорамата „Камера! Работи. Място на снимките – Банско“.

Прожекциите ще се състоят на 1 октомври от 18:30 часа в Туристическия информационен център, а входът е свободен.

Тази година публиката ще види две заглавия от филмовия архив – „Слънце над Пирин“ от 1952 г. на режисьора Димитър Грънчаров и „Кинохроника 40/1977“ на Лило Беличовски.

Банско през обектива на времето

Двата филма показват различни лица на Банско през годините. Архивните кадри връщат зрителите назад във времето и представят емблематични сгради, градски пространства и моменти от ежедневието на местните жители.

И двете заглавия са дигитализирани в 4К от Българската национална филмотека, което позволява ценните исторически кадри да достигнат до съвременната публика с високо качество.

Филмите ще бъдат представени от експерта на Българската национална филмотека Росен Спасов. След прожекциите посетителите ще могат да се включат и в разговор, посветен на видяното на екрана и историята на Банско.

Част от празничната програма за Деня на Банско

Панорамата „Камера! Работи. Място на снимките – Банско“ се провежда от 2022 година, като постепенно се утвърждава като част от културните събития в града.

Тазгодишното издание е включено в програмата по повод Деня на Банско – 5 октомври.

Събитието на 1 октомври е с вход свободен и предлага възможност на жители и туристи да погледнат към миналото на Банско през съхранените кадри на българското кино.