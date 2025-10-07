Рецитаторски конкурс „Небесен гурбетчия“в Свиленград

Рецитаторски конкурс „Небесен гурбетчия“ за стихове на Ивайло Балабанов се провежда на 7 октомври в Свиленград.

Организатори са община Свиленград, читалище „Просвета 1870“ и Съюзът на артистите в България, с подкрепата на Тракийското дружество и Ротари клуб- Свиленград.

Събитието е посветено на паметта на почетния гражданин на Свиленград -бележития поет Ивайло Балабанов, от чието рождение се навършиха 80 години, и е част от програмата по случай празника на града. Участват ученици от 4 до 12 клас от цялата страна, както и възрастни, допускат се и групови рецитации.

Изпълненията ще бъдат оценявани от жури с председател Валентин Танев, театрален, филмов и телевизионен актьор и режисьор, сега директор на общинския Драматичен театър „Апостол Карамитев“ в Димитровград. Отличените ще получат дипломи, плакети, предметни награди и парични премии.

Конкурсът се провежда за пети път. Целта е да популяризира творчеството на един от най-големите български поети Ивайло Балабанов /1945-2021/, да даде възможност за изява на рецитаторски умения, артистичност и емоционалност.

Най-голямата награда, която един творец може да получи е, когато неговите творби продължават да живеят след смъртта му чрез любовта на публиката. Тази награда Ивайло Балабанов е получил отдавна и едно от доказателствата за това, е провеждането за поредна година на рецитаторския конкурс, казват организаторите.

След приключване на конкурса ще бъде представено второто преработено и допълнено издание на поетичния сборник „Принос към европейската история“ на Ивайло Балабанов.

