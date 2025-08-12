РД ПБЗН – Хасково препоръчват да се предприемат превантивни мерки

Поради метеорологичните условия – продължително засушаване, високи температури и силен вятър, представляващи висок риск от възникване и разпространение на пожари, РД ПБЗН – Хасково препоръчват да се предприемат следните превантивни мерки:

· Кметовете и кметските наместници на малките населени места да организират групи от доброволци за подпомагане дейността на пожарните служби.

· Необходимо е доброволците да извършват обходи в района на селата и да следят за възникнали пожари, като бъдат подходящо облечени и оборудвани с тупалки, лопати и гръбни пръскачки.

· Общините да поддържат повишена готовност за оказване на съдействие на РДПБЗН – Хасково при гасене на възникнали големи пожари.

· Призоваваме гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни, да избягват всякакви дейности, които могат да предизвикат запалване, и при забелязване на пожар незабавно да сигнализират на телефон 112.

