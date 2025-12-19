Размерът на такса битови отпадъци за догодина в община Мездра остава непроменен

Новоизбраният общински съветник Веселин Веселинов (ПП ГЕРБ) положи клетва

Размерът на такса битови отпадъци (ТБО) за 2026 г. да остане непроменен и таксата да се събира на база действащите размери през тази година. Това решение беше взето на декемврийската сесия на Общински съвет (ОбС) – Мездра.

Със същото решение ОбС одобри план-сметките за догодина на:

• разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

• третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

• поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в размер на 2 984 789 лв./ 1 526 098 евро.

В това число:

• сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 1 034 767 лв./529 068 евро;

• обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 999 142 лв./ 510 853 евро;

• поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 950 880 лв./ 486 177 евро.

В сравнение с тазгодишните план-сметки предвидените разходи за извършването на този вид услуги през 2026 г. са с 229 902 лв. повече, а спрямо тези за 2024 г. – с 311 253 лв. повече. Фактическите разходи за услугите ще се покрият от постъпленията от ТБО и от собствени приходи на Община Мездра.

ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-13.011 „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Закупеният електрически автомобил ще се използва за обезпечаване на дейностите по предоставяне на социални услуги в общината, няма да бъде продаван и ще бъде поддържан минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и одобрение на искането за окончателно плащане от страна на Структурата за наблюдение и докладване.

В началото на заседанието новоизбраният общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ Веселин Веселинов положи клетва. Той беше обявен за избран за съветник с Решение № 272-МИ/ 16.12.2025 г. на Общинската избирателна комисия, след като комисията прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Йохан Вутов поради подаване на оставка и заличи като избран за общински съветник следващия в листата Ивайло Тошев, който подаде заявление, че се отказва да положи клетва.

Във връзка с тази промяна в своя състав, ОбС определи Веселин Веселинов за член на Областния съвет за намаляване риска от бедствия в област Враца и за член на Експертната комисия към Общински фонд „Култура“ на Община Мездра на мястото на подалия оставка Йохан Вутов.

Местният парламент се разпореди с общински жилищен имот – апартамент със застроена площ 40,10 кв. м на ул. „Сердика“ №2 в гр. Мездра, като даде съгласие той да бъде продаден на пазарна цена в размер на 30 900 лв./ 15 780 евро.

Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров/ Община Мездра

