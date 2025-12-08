Разложките таекуондисти триумфират в един от най-престижните международни турнири ,,Херея Оупън „

В надпреварата се включиха над 760 състезатели от 10 държави и 70 клуба. (България, Сърбия, Полша, Гърция, Молдова и др).

В пумсе надпреварата участваха 100 състезатели от 5 държави и 14 отбора (Италия , България,Гърция,Хърватия и Испания).

На 7 и 8 декември се проведе 18-о издание на Международния турнир ,,Херея Оупън „, считан за един от най-престижните и масови турнири в България.

В първия ден от надпреварата „Чо Елит“ се включи с трима състезатели при кадети и юноши и спечели 3 медала.

Георги Попов (13г. , кадет до 37кг) се справи отлично в първите си два мача срещу представители на Гърция и България, но отстъпи на финала с минимална разлика от сънародник и остана със сребърен медал.

Алекс Чилев (15г. юноша до 59кг) победи гръцки състезател в първия си мач, но също отстъпи от сънародник на полуфинала и остана с бронзов медал.

Никола Шопов (15г.юноша до 48кг) на именния си ден премери сили срещу гръцки състезател в първия си мач,като през цялото време доминираше над него в мача, но липсата на концентрация в последните секунди му донесоха обрат в мача и остана на трета позиция с бронзов медал.

Във втория ден от надпреварата , Чо Елит участва с 20 състезатели в дисциплина спаринг (само деца до 11г.) и с 8 състезатели в дисциплина пумсе – бой с въображаем противник.

В спаринга А клас, където ударите в главата са разрешени сребърни медали заслужиха:

Елена Славкова 9г. до 33кг , която отстрани гръцки и български противник, но финалната среща беше загубена, поради съдийска грешка и неправилно отсъждане на ключов момент в мача.

Борис Методиев – 11г.до 48кг. също спечели сребъден медал

Бронзови отличия донесоха :

Петя Попова – 7г.до 23кг. и Катрина Валстад – 10г.до 30кг.след красива победа над Полша.

В спаринга – Б клас , където ударите с крак в главата са забранени златни медали спечелиха :

Асен Цуцуманов – 5г. до 24кг след 3 поредни победи.

Костадин Стипцов – 8г.до 23 кг. след 3 поредни победи

Рая Иванова – 8г.до 27кг.също след 3 поредни победи.

Стилиян Цуцуманов – 8г.до 27кг.след четири поредни победи, като на финала се наложи над негов съотборник и си поделиха злато и сребро.

За сребърното отличие допринесоха :

Мартин Бергов – 8 г.до 27кг , който победи 3 съперници, но отстъпи на финала пред своя добър приятел и съотборник Стилиян Цуцуманов.

Сребро донесе и дебютантън Йоан Киров (8г.до 36кг), който победи 2 срещи,но загуби също финалната.

С бронз се окичиха Павел Татарски (7г.до 23кг) и Ивана Весова – 7г.до 36кг.

Общото класиране е: 4 златни , 5 сребърни и 6 бронзови медала от двата дни. Този резултат ни донесе купа за 2-ро място в отборното класиране при децата.

Паралелно със спаринга се проведе и пумсе състезание. Там участвахме с 8 състезатели в индивидуална, смесена двойка и тройка дисциплина.

Величка Фидошева спечели златото в категория жени до 50г.като надви представителка на Италия. Бронзов медал спечели в индивидуалната надпревара Ема Кадева – 11г.

При смесените двойки Ема Кадева и Михаил Гальов – 11г.спечелиха бронзови медали.

Тройката момичета Ема Кадева,Зара Захова и Катрина Валстад взеха златни медали при децата до 11г.

Другата ни тройка момичета Мария Колесникова, Ема Сковарданова и Ема Ленг се отличиха с бронзови отличия.

„Браво, разложки шампиони! – сподели радостта си кметът на община Разлог Красимир Герчев. –

Поклон пред вашата дисциплина, борбеност и смелост!

Вашите постижения са неуморно посвещение на спорта и вследствие на последователния треньорски процес от вашите талантливи треньори!

Гордеем се с вас.

