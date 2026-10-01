Разкриват новите апетитни райони за инвестиции във Варна и награждават най-добрите сгради

Обсъждат как ще изглеждат апартаментът и купувачът през 2035 г.

На 24.10.2026, в хотел “Черно Море” – град Варна, предстои едно от най-мащабните събития за инвеститори, строители, брокери и предприемачи у нас. Конференцията “Играта на имотите”, с организатор популярния инвеститор и ментор в сферата на недвижимите имоти Иво Димовски, ще включва 17 панелни сесии, а темите ще обхванат пазарните тенденции, новото строителство, AI и CRM технологиите при недвижимите имоти, както и банковото финансиране през 2026 година. Ще бъдат обсъждани теми, като – “Какви инфраструктурни решения идват за Варна и какво значат за цените?”; “Как реално се правят пари от имоти във Варна през 2026 г.?”; “Накъде отиват цените оттук нататък?”; “Как ще изглеждат апартаментът и купувачът през 2035 г.”.

Събитието, събиращо на едно място най-влиятелните инвеститори, строители, брокери и финансови експерти в България, ще включи и емблематичната церемония по награждаване “Златен отвес” – престижното строително отличие, което се връчва традиционно всяка година от Камарата на строителите в България (КСБ) – областно представителство – Варна. Награждаването ще бъде официален финален акцент на мащабната конференция. „Златен отвес“ се връчва за двадесет и пети пореден път и е признание за членовете на Камарата на строителите във Варна, които влагат отговорност, прецизност и иновации в своята работа.“

Лекторите, сред които инвеститори, представители на Камарата на строителите, финансови специалисти и други, ще засегнат теми, засягащи развитието и правилните посоки на инвестиции във Варна, като инвестициите на зелено, новите развиващи се райони, амбициозните цели и рисковете за финансиране и строителство и други.

Инвеститорът и организатор на събитието Иво Димовски, който ще бъде сред основните лектори, споделя, че тази година във Варна се забелязва следната стратегия – обновяване на стари жилища и връщането им на пазара в по-добро състояние, което създава продукт с добавена стойност. В морската ни столица вече се вижда значителен обем от подобни инвестиции, включително при панелни жилища. Според Иво Димовски, панелните и ЕПК жилищата ще останат ликвиден сегмент заради по-достъпната цена и реалната квадратура, включително в квартали като „Кайсиева градина“ и „Владислав Варненчик“. В същото време нереновираните панелни сгради ще изискват все по-сериозно внимание към техническото състояние и енергийната ефективност.

На събитието на 24.10. предстои и специална среща на публиката с VIP личност, която за момента се пази в тайна и ще бъде разкрита в самия ден, по време на провеждането на “Играта на имотите”.

Иво Димовски е един от най-популярните български консултанти, ментори и практици в инвестирането в недвижими имоти в България, но не само. Той живее в Швейцария и освен на родна земя има опит и практика в инвестициите там и в Германия. Димовски има професионален опит в компании като Adidas и Vodafone и MBA от University of Cambridge, Judge Business School.

Автор е на книгата „Играта на Имотите“. Притежава и управлява първата Академия за имотни инвестиции в България, която е ориентирана главно към реални практически упражнения, ритрийти, посещения на реални имоти и сделки в България, Германия и Швейцария.