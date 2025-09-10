Разходка с кауза ще подкрепи Европейската седмица на мобилността 2025 в Бургас

Още едно интересно и социално значимо събитие ще се проведе в Бургас следващата седмица.

То е част от програмата на Европейската седмица на мобилността 2025 от 14 до 22 септември под мотото „Комбинирай и се движи“.

На 18 септември (четвъртък) от 10:30 ч. ще се проведе Пешеходен тур в града с акцент върху устойчивото градско развитие. Поканени са за участие потребители на социалните услуги в града, пред които ще се покаже морския град, облечен в история и фолклор. Събитието носи слогъна Разходка с кауза (Walk & Talk Tours).

Всички участници ще започнат атрактивната обиколка от един от символите на Бургас – Часовника. След това ще се отправят към Компаса, ще научат интересни факти за храм „Св.Св.Кирил и Методий“ и ще се насладят на Етнографския музей. В двора на музея след приключване на Разходката с кауза е предвидена и фолклорна програма с участието на Сдружение „Пенсионерски клуб Люляк“. Съорганизатори на събитието са РИМ-Бургас и Общинско предприятие – Туризъм.

Освен пешеходния тур през Европейската седмица на мобилността жителите и гостите на града ще могат да се включат в атрактивни събития и активности, които популяризират екологичния транспорт, намаляването на зависимостта от автомобилите и подобряване на качеството на живот в града.

Програма на всички събития в Европа можете да разглeдате тук: https://mobilityweek.eu/home/.

Европейската седмица на мобилността 2025 в Бургас се провежда с активната подкрепа на Община Бургас и включва инициативи, реализирани в рамките на проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP), ризпълняван с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС. Събитията обединяват устойчивата мобилност с подготовката на града за „Европейска столица на културата 2032″.

