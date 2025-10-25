Разградска делегация е на посещение в турския град-побратим Одунпазаръ

По покана на ръководството на Одунпазаръ официална делегация, водена от Кмета на Община Разград Добрин Добрев, е на посещение в турския град-побратим на Разград.

Визитата е по повод провеждането на 10-ия Международен фестивал на стъклото, на който се събират художници, занаятчии, учени и посетители от цял свят, предоставяйки уникална платформа за празник на творчеството, запазване на традициите и насърчаване на междукултурния диалог.

В делегацията участват заместник-кметовете Полина Иванова и Хабибе Расим, както и началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки” Катерина Ганева.

В първия ден от визитата си разградската делегация посети кметството в Одунпазаръ, където се срещна, разговаря и размени протоколни подаръци със заместник-кметовете Фиген Енгин и Аднан Еврен Олчай, както и с общински съветници.

Разградската делегация посети две мултифункционални сгради за култура, клубове по интереси за младежи и възрастни, в които има заделени площи за отдаване под наем на търговски обекти. Разградската делегация посети и детска градина, дневни центрове за възрастни и пенсионерски клубове по интереси, където се провеждат кръжоци по музика и танци, шиене и готварство. Сред обектите, които разгледа разградската делегация, бе и резидентна грижа с 24 часа – дом за стари хора „Лютфи Юксел“

През втория ден от визитата разградската делегация посети производствената база на Община Одунпазаръ за производство на бетонови павета за тротоарни настилки. Общината сама произвежда тези изделия, има и богат парк за строителни машини, с което извършва по-голяма част от благоустройствените ремонти. Внушителна е и производствената база на предприятието „Паркове и градини”. Там има дърводелска работилница, железарска и заваръчна работилница, леярна, благодарение на които се произвеждат всички видове паркова мебел – пейки, беседки, кошчета за отпадъци, антипаркинг елементи. Предприятието има и отдели за направа и ремонт на детски площадки. На голяма територия има разсадник за фиданки и парни и за отглеждане на цветя.

Делегацията от Разград посети и Фестивала на стъклото, който е единственият такъв в Турция. Членовете на разградската делегация видяха как творците обработват стъклото с различни техники. Освен стъкло, творците обработват и специфичен за областта камък – люлеташ.

В културната програма на визитата бяха и посещения на Музея на стъклото, Музея на дърворезбите, Музея на керамиката, който се помещава в сграда на 1600 години. Делегацията разгледа и Младежки център.

Кметът Добрин Добрев и останалите членове на делегацията бяха впечатлени от това колко много в Одунпазаръ акцентират на културната и социалната политика и взаимстваха добри практики, които да се приложат в Разград.

Facebook

Twitter



Shares