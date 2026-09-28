Разград учреди Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

31 младежи и представители на институции ще участват в разработването на идеи и предложения за развитието на младежките политики в общината

Първото заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Разград се проведе в конферентната зала на Младежкия център в града. Участниците бяха приветствани от кмета Добрин Добрев, а заседанието имаше функциите на учредително събрание.

По време на срещата беше избрано ръководството на новата структура и бяха определени основните приоритети в бъдещата ѝ работа. Водещ на заседанието беше Златина Георгиева – експерт по спорт в Община Разград.

Консултативният съвет се състои от 31 души – младежи от училища, организации и неформални общности в града, както и представители на общински и държавни институции, ангажирани с проблемите на децата и младите хора.

Съставът е определен със заповед на кмета на Община Разград, а правилникът за работата му е приет с решение на Общинския съвет.

Избраха ръководството на новия съвет

За председател на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта беше избран Арман Ахмед, член на Младежката формация за театър към НЧ „Развитие 1869“.

За заместник-председател беше избрана Берна Челик, а за секретар – Мими Данкова.

Кметът Добрин Добрев заяви пред участниците, че очаква новата структура да дава ценни насоки за развитието на политиките на Община Разград, насочени към младите хора.

„Вие сте млади, отговорни, ангажирани хора, които имате позиция не само по политиките за младите хора, но и въобще по начина, по който се развиват нашият град и нашата държава, както и животът в тях, така че изключително много разчитам на вас вие да бъдете това звено, което не само да подпомага, но и да бъде коректив“, обърна се Добрин Добрев към участниците.

„Вие сте хората, които оттук нататък се очертава да останете в нашия град, да намерите смисъла да направите това, да направите семейства и в крайна сметка да предавате това, което сте научили, на тези след вас“, допълни кметът.

Младите хора ще участват в развитието на местните политики

Общинският консултативен съвет е съвещателен, подпомагащ и координационен орган, като участието в него е безвъзмездно.

Основната му цел е да насърчава активното включване на младите хора в обществения живот на общината и да подпомага развитието на ефективни младежки политики.

Сред възможностите на съвета са изразяването на становища и предложения по проекти на общински стратегии, програми и нормативни актове, свързани с младежката политика, включително Общинския план за младежта.

Членовете му ще могат да участват в планирането и реализирането на младежки инициативи и кампании, да подпомагат координацията между младежки организации, неформални групи и институции и да популяризират участието и правата на младите хора в местното самоуправление.

Сред задачите са още насърчаване на личностното развитие и активността, реализиране на дейности за превенция на дискриминацията и проследяване на прилагането на принципите на Ревизираната европейска харта за участие на младите хора.