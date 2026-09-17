Разград отбелязва 118 години от Независимостта на България с празничен концерт

Млади изпълнители ще срещнат българската традиция със съвременния ритъм на 22 септември

Разград ще отбележи 118 години от обявяването на Независимостта на България с празничен концерт, посветен на историческата памет, свободата и погледа на младото поколение към бъдещето на страната.

Събитието ще се проведе на 22 септември от 11:00 часа пред Общинския културен център (Новия театър). При неблагоприятни метеорологични условия програмата ще бъде представена във фоайето на културния център.

Тази година празникът е изграден около темата за Независимостта през погледа на младите хора, родени и израснали в свободна България. Четирима младежи от театрална формация ще поведат публиката през разказ за историческата памет, принадлежността и отговорността на всяко поколение да остави своя следа.

В концерта ще се включат Детски танцов ансамбъл „Лудогорче“, Мартина Матева и Йолина Петрова от Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ „Развитие 1869“, Ирем Али и Адрияна Тодорова от класа по поп пеене към Центъра за работа с деца, танцовите формации „Феникс“ и „K-stars“, както и Калина Коджахристова и Цветомир Христов от „Enjoy Music and Art School“.

Водещи на празничната програма ще бъдат Берна, Пламена, Онур и Арман от театралната формация към Младежкия център в Разград.

Община Разград кани жителите и гостите на града да се включат в честването на Деня на Независимостта на България и заедно да отбележат една от най-значимите дати в българската история.