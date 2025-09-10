Разград е домакин на събитие от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България

Община Разград е партньор и домакин на едно от първите събития от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото.

Тя стартира на 2 септември от Бургас, предвижда се подобни събития да има във всички областни центрове в страната.

Целта на поредицата от срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите е да се информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват прехода към единната европейска валута.

Информационната среща в Разград ще бъде открита в 10,00 ч. на 11 септември, четвъртък, в зала „Филхармония”. Според предварителната програма се очаква в нея да участват министрите на здравеопазването Силви Кирилов и на електронното управление Валентин Мундров, както и представители на Министерството на финансите, на БНБ и други държавни институции.

