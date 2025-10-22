Разград е домакин на първото издание на фестивала „Здравей, Здраве!“

В събота, 25 октомври, Разград ще бъде домакин на първото издание на фестивала „Здравей, Здраве!“ – съобщи Кметът на Община Разград Добрин Добрев.

Той уточни, че това е инициатива, посветена на здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве.

Първият фестивал „Здравей, Здраве!“ е проведен в Пловдив през 2010 г., а впоследствие събитието се разраства и намира своята публика в редица български градове.

Разградското издание се организира от Инициативен комитет, в който участва Ваня Желева – както като физическо лице, така и като представител на Федерацията на жените. Събитието се провежда под патронажа на Кмета и със съдействието на Община Разград.

Фестивалът ще се състои в зала „Филхармония“, с вход свободен и без предварителна регистрация. Всички жители и гости на града са поканени да се включат в инициативата, която ще започне в 10:00 ч. на 25 октомври и ще продължи през целия съботен ден.

Във фоайето ще бъде подреден базар за книги и продукти, свързани със здравословния начин на живот, а в залата девет лектори ще представят интересни теми и практики. Сред тях са холистични лекари, преподаватели по йога, по рейки терапия, по ароматерапия, ирисова диагностика и други.

Facebook

Twitter



Shares