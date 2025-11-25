Ръководството на ОДМВР-София област награди свои служители за проява на мъжество и героизъм

Двамата полицаи от РУ-Костинброд участваха самоотвержено в гасенето на пожара на автобусен паркинг

Пред ръководния състав на дирекцията ст. комисар Тихомир Ценов поздрави младши инспектори Ивайло Пенев и Алекс Станиславов за проявените от тях смелост, решителност и непоколебимост по време на възникналия пожар в автобусен гараж в с. Петърч миналата седмица. Той им връчи грамоти за самоотвержената им реакция и се обърна към тях с думите: „Гордея се със служители като Вас. Вие сте пример за достойнство и мъжество“.

През окото на бодикамерата на единия от полицаите станахме свидетели как униформените се хвърлят в пламъците без капка колебание и с риск за собствената си безопасност спасяват множество автобуси от огнената стихия, предотвратявайки още по-големи щети.

За проявения от тях изключителен професионализъм Ивайло Пенев и Алекс Станиславов бяха наградени от директора на ОДМВР-София с индивидуални парични награди.

Facebook

Twitter



Shares