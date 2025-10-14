вторник, октомври 14, 2025
Радостин Дамасков представя в Хасково живопис и малка пластика „По вълните“

Община Хасково и галерия „Форум“ представят  „По вълните“ – изложба живопис и малка пластика на Радостин Дамасков. 

Творецът е роден е през 1957 г. в Бургас, завършва скулптура във Великотърновския университет. Член е на Съюза на българските художници. Автор на паметника на Петя Дубарова, Александър Георгиев /Коджакафалията/ и първи нулев километър в Бургас. Известен е на хасковската публика с участието си в Националния пленер по живопис „Цветовете на града“ 2023г. Откриването на изложбата „По вълните“ в галерия „Форум“ е на 16 октомври 2025г  от 17.30 ч. 

