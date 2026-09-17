Радослав Бимбалов представя новия си роман „Зид“ в Ловеч

Срещата с писателя ще се проведе на 24 септември в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, а входът е свободен

Писателят Радослав Бимбалов ще гостува в Ловеч, за да представи най-новия си роман „Зид“. Литературната среща ще се състои на 24 септември от 17:30 часа в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ на ул. „Търговска“ №47.

Събитието е насочено към почитателите на съвременната българска литература, а входът е свободен.

След книгите „Млък“, „Екстазис“ и „Ти, подобие мое“ Радослав Бимбалов насочва вниманието си към теми като кризата на идентичността, отчуждението, разделението и страха от другия. Наред с тях „Зид“ поставя въпросите за човечността, надеждата и възможността хората да изграждат мостове помежду си.

Макар сюжетът да е художествена измислица, романът търси връзка със съвременната действителност и провокира читателя да разсъждава върху „стените“, които хората изграждат между себе си и останалите.

Читателите могат да зададат своите въпроси

Организаторите дават възможност на публиката да се включи активно в разговора с автора. Въпроси за „Зид“, неговите герои, писането, литературата и темите, които вълнуват Бимбалов, могат да бъдат изпращани предварително чрез Messenger на Facebook страницата на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч.

Събраните въпроси ще бъдат зададени на писателя по време на срещата.

Кога: 24 септември, 17:30 ч.

Къде: Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч, ул. „Търговска“ №47

Вход: свободен