понеделник, октомври 13, 2025
Последни:
Региона

Радка Желева бе избрана за кмет на с. Хрищени за шести пореден мандат

Редактор

Изборите в най-голямото старозагорско село вчера преминаха спокойно, решението на ОИК е взето без възражения

За шести пореден мандат Радка Желева бе избрана за кмет на кметство село Хрищени, община Стара Загора. Тя бе издигната от Политическа партия ГЕРБ и спечели гласовете на хората на първия тур. Частичните извънредни избори в най-голямото старозагорско село се проведоха вчера, 12 октомври 2025 г. Вотът е преминал спокойно, без подадени жалби.

Решението на Общинската избирателна комисия с председател Теодора Крумова е взето без спорове и възражения от страна на неговите членове и ръководство. Това става ясно от Решение № 348-МИ/13.10.2025 г., публикувано в сайта на ОИК – Стара Загора.

Радка Желева е получила 368 действителни гласове. Пред урните в двете избирателни секции са се явили 435 от общо 1484 избиратели по избирателния списък. Окончателната активност е от 29.31%.

„Благодаря на хората, които отново ми се довериха, удовлетворена съм от резултата“, коментира тази сутрин г-жа Желева. „Продължавам с много труд и желание да върша всичко необходимо, което се изисква от мен. Предстоят ремонти, всичко планувано си върви по график“, добави още новоизбраният кмет на с. Хрищени.

Интересно от мрежата

Вижте още

Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на празника по повод 51 години от обявяването на Гурково за град

Редактор

Допълнителен транспорт до Лесопарк „Липник“ за Фестивала на драконовите лодки

Редактор

На своеобразно пътуване „Между Разлог и света“ ни отведе младата фотографка Дара Цинзова

Редактор

Pin It on Pinterest