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Радиосимфоничният оркестър на Берлин гостува за първи път в България

Недялко Тенев

Владимир Юровски ще дирижира историческия концерт на 6 септември във Варна, а солист ще бъде световноизвестната цигуларка Юлия Фишер

За първи път в България ще гостува Радиосимфоничният оркестър на Берлин (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin). Историческият концерт ще се състои на 6 септември в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна и е част от юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ – 100 години след неговото начало.

Начело на престижния германски състав ще застане Владимир Юровски – един от водещите съвременни диригенти, който от 2017 г. ръководи Радиосимфоничния оркестър на Берлин.

Владимир Юровски начело на престижния германски оркестър

Роден на 4 април 1972 г. в Москва в известно музикално семейство, Юровски започва образованието си в Музикалния колеж към Московската държавна консерватория. След като семейството му се установява в Германия през 1990 г., той продължава обучението си в Дрезден и Берлин.

Международният му пробив идва през 1995 г. с дебюта на оперния фестивал в Уексфорд с „Майска нощ“ от Римски-Корсаков. През същата година дебютира и в Кралската опера „Ковънт Гардън“ в Лондон с „Набуко“ на Верди.

Днес Юровски е главен диригент и артистичен директор на Радиосимфоничния оркестър на Берлин и генерален музикален директор на Баварската държавна опера в Мюнхен.

Юлия Фишер ще изпълни Бетовен във Варна

Специален солист на концерта ще бъде известната германска цигуларка Юлия Фишер. Пред варненската публика тя ще изпълни един от знаковите шедьоври в цигулковия репертоар – Концерта за цигулка на Лудвиг ван Бетовен.

Във втората част на вечерта Радиосимфоничният оркестър на Берлин ще представи Втората симфония на Йоханес Брамс.

Създаден през 1923 г., Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin е най-старият действащ радиооркестър в Германия и един от първите радиооркестри в Европа. Под ръководството на Юровски съставът отбеляза своята 100-годишнина през сезон 2023/2024.

Гостуването във Варна ще даде възможност на българската публика за първи път да чуе на живо оркестъра в програма, посветена на германската музикална традиция.

Концертът на 6 септември съвпада и с отбелязването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени и през официалния сайт на Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

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