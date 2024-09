Radiogeist ще открият концерта на Mono Inc. в Пловдив

Те привлякоха вниманието на фенове с участието си в Spike Bulgarian Music Showcase

и сега се завръщат в културната столица на България,

за да се качат на сцената на Античния театър!

Mono Inc., една от най-популярните съвременни немски групи, ще изнесе зрелищен готик спектакъл на 20 септември 2024 г. в Античния театър. Той ще бъде открит от Radiogeist – група с пъстър, интернационален състав. Radiogeist са трио, съставено от китариста Румен Илиев и барабаниста Хулио Батериста, които са базирани в Германия, и басиста и вокалист Джордж Джордж, който живее и работи в Обединеното кралство. Музиката им съчетава различни рок влияния, създавайки мощен и епичен звук. През 2022 година интернационалното трио участва в мащабния шоубизнес форум Spike Bulgarian Music Showcase, който се провежда с голям успех в Пловдив. Събитието събира мениджъри и артисти от цял свят, предоставяйки възможност за обмен на опит и създаване на нови контакти в музикалната индустрия. Участието на Radiogeist в този престижен форум привлече вниманието на феновете в Пловдив и сега те се завръщат в културната столица на България, за да се качат на сцената на Античния театър!

График на концертите:

20 септември 2024 г. (петък): Mono Inc. с откриваща група Radiogeist

21 септември 2024 г. (събота): Pain of Salvation, Klone, Me and My Devil

22 септември 2024 г. (неделя): Vrani Volosa, Ihsahn

Напомняме, че 23 септември е почивен ден, което ви дава възможност да се насладите на тези невероятни музикални вечери без притеснения!

Концертите са част от културния календар на община Пловдив.

Билетите са налични както за отделни дни, така и като комбиниран билет за трите вечери, и могат да бъдат закупени чрез системата на Eventim.

https://www.eventim.bg/bg/artist/mono-inc–pain-of-salvation–ihsahn-543/profile.html

Повече за концертите:

https://fb.me/e/4uUBSyoDc

https://fb.me/e/7JYqj4zwH

https://fb.me/e/22wQEek0A

