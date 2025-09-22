Радилово отново събра стотици гости от цяла България на Националния фестивал на кешкека и народните умения 2025.

В последния летен уикенд, селото се изпълни с ухание на традиционни ястия, звуци на тъпани и гайдa и топлото гостоприемство на местните хора.

Още в ранните часове на неделната утрин, сръчни домакини от селото започнаха приготвянето на магичното ястие кешкек, около което се носят стари легенди и родови истории. Момичета в пъстри български носии разказваха за традицията, запазена през поколенията, а казаните с кешкек къкреха на огъня с особена тържественост.

Празничното настроение обхвана целия площад. Сергии, отрупани с вити баници, топли пити, домашни сладкиши, мед, руйно вино и мека ракия, примамваха посетителите. Усмихнати радиловци посрещаха с отворени сърца всеки, прекрачил прага на селото. Гостуваха стари приятели от Перущица, Паничери, Първенец, Ветрен дол, Перник и София. Фестивалът откри председателя на читалище „Зора- 1903“ Гергана Янушева.

Тя припомни, че културната проява е създадена през 2011 г. по проект на Платформа „Агора“, и че два пъти е номенеран за най-успешна инициатива реализирана от читалище в България. Важно е да се отбележи, че този форум се осъществява благодарение на даренията на семействата с малки деца в селото, както и семейства даряващи за здраве.

С „Добре дошли!“ и топли думи към гостите се обърна кметът на селото Димитър Данчев, който благодари на организаторите, участниците и всички, съхранили любовта към българското:

„Благодаря ви за усилията да пазите стародавните български занаяти, традиции и обичаи. Пазете огъня в огнищата, нека здравето и радостта бъдат ваши постоянни гости!“, пожела той.

Официални гости на събитието бяха заместник-кметът на Община Пещера Гълъбина Карамитрева, председателят на Общинския съвет Васил Филев, кметът на съседно К. Димитриево Нанси Тодорова, инж. Радка Енчева- Кочева от Регионален експертен консултативен център към МК- Пазарджик, общински съветници и общественици. Те разгледаха базара, поздравиха жителите и гостите по повод Деня на Независимостта на България и отбелязаха значението на фестивала като жива част от културното наследство.

„Честит ви празник- съчетал вкус, бит и култура! Истинското богатство на радиловци е в съхранените традиции, фолклор и предания, които ви правят уникални“, каза в приветствието си Карамитрева от името на кмета на Община Пещера Йордан Младенов.

На сцената се изявиха фолклорни състави и изпълнители от различни краища на страната. Специално участие в културното събитие записа Валери Гребачев с концерт от народни песни и танци. Звукът на гайдата, удари на тъпан и весели хора изпълниха мегдана. Наоколо се чуваше смях, разговори, песни и спомени за миналото, преплетени с надежди за утрешния ден.

Фестивалът на кешкека в Радилово не е просто празник на храната- той е празник на българския дух, на родовата памет и на живото наследство, което се предава от ръка на ръка, от поколение на поколение. А когато слънцето залезе в последния летен ден, хората си тръгваха с обещанието- догодина пак да са тук. На кешкек, блага раздумка и в берекет.

Facebook

Twitter



Shares