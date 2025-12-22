Работно време на детската млечна кухня в Казанлък по празниците

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че на 29 и 30 декември детската млечна кухня ще работи с нормално работно време.

Всички филиали на територията на града ще работят, като в тези дни няма да се продават купони.

В селата ще работят филиалите в с. Черганово и с. Горно Черковище.

За всички останали населени места е възможно да се направи заявка до 23.12 (включително), като получаването на храната ще се извършва от града.

Благодарим Ви за разбирането и Весели празници!

Facebook

Twitter



Shares