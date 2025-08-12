Работна среща във връзка с повишения риск от пожари през летния сезон

Във връзка със зачестилите пожари през активния летен сезон, в Банско се проведе работна среща с участието на ръководството и служители на Община Банско, Районно управление – Банско, РСПБЗН, Териториално поделение „ДГС Добринище“, кметове на кметства и доброволци от доброволно формирование „Банскалии“.

По време на срещата бяха координирани действията между институциите за своевременно получаване на информация при евентуално възникване на пожар. Разяснени бяха отговорностите на всяка структура и процедурите за реакция по компетентност.

Обсъдени бяха и конкретни мерки за опазване на обществения ред, осигуряване на физическа охрана в горски и полски райони, както и действия при евакуация на хора и животни при пожар в населени места.

Община Банско напомня на всички жители и гости, че палене на стърнища, треви и други растителни отпадъци в земеделските земи на територията на общината е строго забранено.

Нарушителите подлежат на санкции, съгласно действащото законодателство.

Призоваваме за отговорно поведение и активно съдействие от страна на всички граждани, с цел предотвратяване на инциденти и опазване на околната среда.

