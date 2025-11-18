Работна среща в Разград за ускоряване издаването на разрешения за премахване на потенциално опасни за инфраструктурата дървета
По време на проведеното на 30 октомври 2025 г. заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Разград за проверка подготовката за есенно-зимния сезон, представителите на Областно пътно управление – Разград и „Електроразпределение Север“ АД, поставиха въпроса за по-бързо издаване на разрешенията за сеч на дървета, застрашаващи пътната инфраструктура и електропреносната мрежа, от Регионална дирекция по горите – Русе като компетентна институция.
По данни на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Разград, за периода от началото на месеца до момента, техните екипи са реагирали на 30 сигнала за премахване на паднали дървета от пътни платна, а служители на Областната дирекция на МВР в Разград са реагирали при две пътно-транспортни произшествия, вследствие на паднали дървета по републиканската пътна мрежа.
В тази връзка днес, 18 ноември 2025 г., в Областна администрация Разград се проведе работна среща на заместник областният управител Назиф Зюлкяр с директора на Областно пътно управление – Разград – инж. Людмил Янев, управителя на Разпределителен обслужващ център – Русе и Разград към „Електроразпределение Север“ АД – инж. Венцислав Илиев и заместник-директора на Регионална дирекция по горите – Русе – инж. Виктор Михайлов.
Целта на срещата беше подобряване координацията между институциите и ускоряване издаването и изпълнението на предписания за сеч на потенциално опасни за инфраструктурата дървета.
Областно пътно управление и „Електроразпределение Север“ АД са идентифицирали голям брой потенциално опасни дървета, като очакват съдействие от страна на Регионална дирекция по горите – Русе за издаване на разрешения на собствениците на участъците, в които се намират дърветата – горски стопанства, общински администрации и частни лица, за тяхното своевременно премахване.
Инж. Михайлов пое ангажимент за извършване на справка в Регионална дирекция по горите – Русе за кои участъци с потенциално опасни дървета има заведени исканията от страна на съответните собственици за разрешение на сеч и на какъв етап е издаването на предписания за изпълнението на сечта.
Областна администрация Разград, водена от интересите на гражданите, изпълнява задълженията си да контролира и координира работата на институциите с цел намаляване на риска от бедствия.