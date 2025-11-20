Работата си от третото тримесечие на 2025г. отчетоха членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

В началото на заседанието областният управител Мария Башева поздрави екипа на сектор “Пътна полиция“ за отличното представяне и призовите места в 31-ово национално състезание “Пътен полицай на годината“. Заместник областният управител Даниела Маринова акцентира върху превантивната дейност на комисията, като подчерта, че целта на всички членове е една- 0 жертви на пътя.

Заместник- кметът на Габрово Деян Дончев подчерта, че с приоритет се следи за прилагането на „Правила за реда и условията за разкопаване на територията на Община Габрово“, в които са разписани изискванията за възстановяване на настилките след извършен ремонт. Той допълни, че в следствие на правилата ВиК Габрово е сключило договор с фирма, която професионално да извършва дейностите по асфалтиране на разкопаните участъци. Дончев поясни, че продължават текущите ремонтни дейности, а дейностите по обновяване на маркировката на общинската пътна мрежа са приключили през август.

През третото тримесечие на 2025 г. по метода за „Широкообхватен контрол“ са проведени 12 операции и 100 специализирани полицейски операции по безопасност на движението по пътищата. 7617 са издадените електронни фишове за превишаване на скоростните режими. Това отчете главен инспектор Николай Симеонов- началник на сектор „Пътна полиция“. Той поясни, че има 35 пътнотранспортни произшествия с пострадали в областта, от които 6 със загинали.

В процес на изпълнение е проект за осветяване на 60 пешеходни пътеки по най-натоварените първокласни и второкласни улици на гр. Севлиево- разясни Гълъбин Гутев, експерт в Община Севлиево.

За същото тримесечие в община Трявна са приключени дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на градовете Трявна и Плачковци. Подновени са пешеходните пътеки и пътната маркировка в общината, извършено е подкастряне на декоративна дървесна растителност по уличната мрежа информира заместник-кметът Жасмина Лазарова

През отчетния период служителите от Областен отдел „Автомобилна администрация“ Габрово са извършили крайпътни проверки на 302 МПС, като са съставени 86 акта за установени административни нарушения (АУАН). Това докладва началникът на отдела Александър Петров. Извършена е и проверка на техническата изправност на автобусите, превозващи деца и ученици. При проверката е установено, че автобусите са технически изправни и готови за превоз на деца и ученици при зимни условия.

