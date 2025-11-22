QUIZ – PLAY SMART

В хотел „Данубе“ – гр. Силистра се проведе куиз с осем отбора от силистренски гимназии, организиран от Регионална здравна инспекция – Силистра, Община Силистра чрез Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ), Превантивен информационен център по зависимости (ПИЦ) и Клуб на знаещите „Пеликан“ от гр. Силистра.

Участие взеха отбори от ПМГ „Св. Климент Охридски“, ЕГ „Пейо Яворов“, ПГСУАУ „Атанас Буров“, ПГПТ „Евлогий Георгиев“, ПГМТ „Владимир Комаров“, СУ „Никола Й. Вапцаров“, ПГС „Пеньо Пенев“ и СпУ „Дръстър“.

Куизът включваше въпроси, свързани с новите тютюневи и никотинови изделия, психоактивни вещества, правонарушенията в тийнейджърска възраст, както и знания от учебни предмети.

След оспорвани три кръга, първо място завоюва отборът на

ПМГ „СВ. Климент Охридски“, второ – на ЕГ „Пейо Яворов“ и трето – на СУ „Никола Й. Вапцаров“.

Всички участници получиха грамоти и сувенир, а отличените отбори – и ваучери. Благодарим на младежите и техните ръководители за участието и за създадената приятна атмосфера!

Facebook

Twitter



Shares