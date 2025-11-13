Ясни са победителите в общинския етап по волейбол на Ученическите игри в Плевен

В Плевен се проведоха финалните срещи в надпреварата в общинския кръг на Ученическите игри за учебната 2025/2026 година.

Ясни са вече и победителите от срещите, които бяха в две поредни седмици. В областния етап на Ученическите игри по волейбол при девойките XI – XII клас продължава тимът на ПГПЧЕ „Димитър Димов“, а при юношите – на МГ „Гео Милев“.

На второ място в общинския етап при девойките са СУ „Иван Вазов“, на трето – ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, на четвърто – ДФСГ „Интелект“, на пето – СУ „Стоян Заимов“, на шесто – ПГСАГ „Никола Фичев“.

При юношите втори се класира отборът на ПГПЧЕ „Димитър Димов“, трети – СУ „Иван Вазов“, четвърти – ПГТ „Проф. Цветан Лазаров“, пети – ДФСГ „Интелект“, шести – ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, седми – ПГМЕТ.

Миналата учебна 2024/2025 година баскетболният отбор на Профилираната гимназията с преподаване на чужди езици „Димитър Димов” с преподавател Пламен Нанков и отборът по лека атлетика за девойки на Математическата гимназия „Гео Милев“ с преподавател Мариян Георгиев станаха държавни шампиони за възраст VIII – X клас на Ученическите игри и спечелиха два златни медала за Плевен.

