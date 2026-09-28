Японската калиграфия оживява в Габрово с изложба на Йоанна Докова

Посетителите ще могат да наблюдават демонстрация по шодо и сами да опитат традиционното японско изкуство

Японски културен център „Кокоро“ кани жителите и гостите на Габрово на среща с изкуството на традиционната японска калиграфия. От 28 септември до 11 октомври 2026 г. Националният музей на образованието ще бъде домакин на изложба на Йоанна Докова, посветена на шодо.

Събитието има специално значение за авторката, която е родом от Габрово и се завръща в своя град, за да представи изкуството, на което е посветила години на обучение, практика и преподаване.

Изкуство, в което всяка линия носи смисъл

Какво стои зад изящните линии на японската калиграфия, къде свършва естетиката и започва вътрешното преживяване и доколко представите ни за японското изкуство отговарят на действителността – това са част от въпросите, които изложбата поставя пред публиката.

Йоанна Докова е преподавател по шодо – традиционна японска калиграфия, и притежава магистърска степен от Педагогическия университет в Нара, Япония.

В Габрово тя ще покаже селекция от свои произведения, изпълнени в различни стилове на японската калиграфия. В експозицията ще бъдат включени и творби на нейни ученици от клуба по шодо към Японски културен център „Кокоро“.

Посетителите също ще могат да опитат

Официалното откриване е на 28 септември от 19:00 часа. По време на събитието Йоанна Докова ще направи демонстрация по шодо.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с традиционните калиграфски инструменти и сами да изпишат избрана от тях дума.

Така изложбата няма да бъде единствено възможност за наблюдение на произведенията, а непосредствено преживяване на японската култура, в която всяка линия и движение имат свое значение, а празното пространство е също толкова важно, колкото написаното.

Част от Дните на японската култура

Изложбата е част от 37-ите Дни на японската култура, организирани от Посолството на Япония в Република България.

Експозицията ще бъде достъпна в Националния музей на образованието в Габрово до 11 октомври, когато от 12:00 часа ще се състои официалното ѝ закриване.

Входът е свободен.

Организатор на събитието е Японски културен център „Кокоро“, с подкрепата на Община Габрово, Националния музей на образованието – Габрово и Посолството на Япония в Република България.