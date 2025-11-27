Ямболският клуб „Тандем“ с три шампионски титли от държавното първенство

Три титли спечелиха танцьорите от Клуб по спортни танци „Тандем“ от Държавното първенство по спортни танци, което се проведе в Пловдив.

Георги Арабаджиев и София Николова са шампиони в латиноамериканските танци в своята категория „мини“ (до 7-годишна възраст).

Ямболският състезател Джузепе ло Джудиче, в тандем с треньора на велинградския клуб по спортни танци Диана Енчева, спечели титлата във възрастовата група над 19 години. През септември същата двойка спечели и златни медали от европейско първенство в столицата на Великобритания.

Алесандро Ло Джудиче и Моника Радичева отново бяха безапелационни в представянето си и също спечелиха най-високото отличие в своята категория за състезатели до 21 години.

Поздравления и за соло състезателят до 9-годишни Мишел Стефанова! Тя стигна до финалите и се класира на шесто място при много силна конкуренция.

От клуб „Тандем“ отправиха благодарности към ръководството на Община Ямбол за подкрепата, която им оказва.

Община Ямбол, от своя страна, поздравява всички спортисти и техните треньори за успехите, като им пожелава още щастливи мигове и занапред.

