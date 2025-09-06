Ямбол отдаде заслужена почит на дейците на Съединението

Десетки ямболци отдадоха заслужена признателност към героите, отдали живота си за националното ни освобождение и Съединението на България на 6 септември.

Празничната церемония по повод 140-годишнината от обединението на незаслужено разкъсаните от Берлинския договор български територии започна пред сградата на Общината с тържествено издигане на националния флаг с участието на представителни роти от военните формирования 26030, 52590 и 54100.

„На 6 септември 1885 година българите показаха на света, че истинската сила не идва от подкрепата на Великите сили, а от решимостта и единството на един народ. Ямбол, както и цяла Тракия, има особена роля в тази история. Тук винаги е горял духът на борбата за правда и свобода“, припомни в приветствието си кметът Валентин Ревански.

За да се придаде особена тържественост на празничната събота, Община Ямбол обедини усилия с Архиерейското наместничество, военните формирования, Градския духов оркестър към Народно читалище „Съгласие-1862“ и родолюбивия клуб „Традиция“.

Негово благоговейнство отец Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, отслужи благодарствен молебен за святото дело на Съединението – първото значимо събитие в новата българска история.

С тържествено шествие, предвождано от Градския духов оркестър и военнослужещи от ямболските военни формирования, граждани и гости на Ямбол преминаха по площад „Освобождение“ и улица „Цар Освободител“ до паметника на героите загинали за националното ни освобождение, където бяха поднесени венци и цветя.

За приноса на ямболци за Съединението и опазването на българските територии напомнят историческа брошура и специална експозиция, подредена пред зелените площи срещу сградата на Регионална библиотека „Георги Раковски“. Тя припомня за протестите в Ямбол през юли 1878 г. срещу решенията на Берлинския конгрес, за местните патриоти като Димитър Хаджииванов, Киро Икономов, Киро Георгакев, свещеник Вълчан Шиваров, Илия Хаджизлатев, Христо Векилов, Ставри Дражев и други, които също имат значителен принос за Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Изложбата и брошурата са изготвени с материали и снимки от Държавен архив-Ямбол и Регионален исторически музей-Ямбол.

