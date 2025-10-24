Ямбол отбелязва Деня на народните будители с богата културна програма и инициативи

Поредица от събития са посветени на Деня на народните будители в Ямбол.

На 1 ноември с тържествена церемония и шествие деца и възрастни ще отдадат заслужена почит както пред делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички онези, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията ни, така и пред свещенослужителите, учителите, учените и творците, които възпитават и вдъхновяват младите поколения и предават напред българските ценности и традиции.

В празничната събота от 10:15 часа пред барелефа на Ради Иванов Колесов на сградата на читалище „Съгласие-1862” ще започне официалната церемония по отбелязването на Деня на народните будители. В празничната програма ще се включат Градският духов оркестър към НЧ „Съгласие-1862“ с ръководител Михаил Андреев, Драматичен театър „Невена Коканова“, Хорова школа „Проф. Георги Димитров“, всички учебни заведения и детски градини, както и културните институти. След празничното слово на кмета ще бъде отслужен и благодарствен молебен.

След това ще се проведе тържествено шествие до първия по рода си Паметник на ямболските учители-народни будители. Шествието ще премине през ул. „Г. С. Раковски“, пл. „Освобождение“, ул. „Джон Атанасов“, ул. „Васил Карагьозов“, ул. „Георги Дражев“, ул. „Индже войвода“ и ул. „Жеко Андреев“.

Близо 100 ямболски деца са отличени с награди „Млади таланти“ по повод Деня на народните будители, съгласно Наредбата за символиката и отличията на община Ямбол. С този приз Община Ямбол подкрепя таланта на ученици, представили града на международни и национални олимпиади, състезания, конкурси и фестивали от календара на Министерството на образованието и науката, различни от категориите за постижения в спорта. Наградите са и обществено признание към труда на преподавателите, стимулирали и подпомогнали участието на тези ученици. Тържествената церемония по връчване на наградите ще се проведе на 29 октомври (сряда) от 17:00 часа в Културно-информационен център „Безистен“.

По повод Деня на народните будители Регионален исторически музей – Ямбол провежда конкурс под надслов „Будителите на Ямбол“ с подтема „Участието на ямболци в Съединението и Сръбско-българската война”. Инициативата е отворена за участие на ученици от Ямболска област, в две възрастови групи от V до VII и VIII до X клас, в следните категории: есе, мултимедийна презентация, рисунка. Крайният срок за участие е 31 октомври, а наградите ще бъдат връчени на 5 ноември (сряда).

От 24 октомври в Народно читалище „Съгласие-1862“ започват и Литературните дни „Ямбол чете“. В дните до 3 ноември ще бъдат представени книги на писателите Маргарита Петкова и Добромир Банев, Роза Боянова, Исак Гозес и Елка Няголова. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на община Ямбол по проекта „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

На 30 октомври (четвъртък) от 17:30 ч., в Художествена галерия „Жорж Папазов“ откриват изложбата на Петър Деновски. Художникът е роден в Ямбол, активно работи в областта на живописта, рисунката, керамиката и дизайна. Негови картини се намират в частни и корпоративни колекции в България, Холандия, Дания, Германия, Англия, Чехия, Русия, Гърция, Япония и др.

В навечерието на Деня на народните будители „Есенен салон“ събра близо 80 творби на над 30 автори от страната в ямболската галерия „Стойчев“. Изложбата беше открита на 23 октомври, а може да бъде разгледана до 22 ноември. Представени са творби живопис, графика, скулптура и иконопис.

В галерия „Кирил Кръстев” пък бе подредена изложба от ямболското фотографско дружество. Участват 22 майстори на обектива с общо 40 творби, представени са и няколко авторски фотоалбума.

В Културно-информационен център „Безистен“ можете да разгледате изложбите „Училищни символи и ритуали“ на Национален музей на образованието Габрово и „Личности и събития в българския спорт“ на Асоциация „Докосни дъгата“.

