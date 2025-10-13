Ямбол отбеляза Световния ден на ходенето с масов поход

Дъждът не спря ентусиазма на ямболлии да отбележат Световния ден на ходенето с масов поход на 11 октомври.

Инициативата се организира от Община Ямбол съвместно с Българската федерация „Спорт за всички“.

Близо 300 граждани на различна възраст изминаха заедно с председателя на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, и заместник-кметовете Енчо Керязов и Васил Александров 4-километровото трасе от Средновековната крепост „Дъбилин“ до парк „Опитно поле“.

Поредната спортна инициатива обедини млади семейства, ученици и учители от ямболски училища, членове на Туристическо дружество „Кабиле“ и пенсионери. Най-малкият участник беше на 3 години, а най-възрастният – на 77. Двамата бяха отличени с медали от организаторите. Награди чрез томбола имаше и за останалите участници.

Световният ден на ходенето се провежда за 33-и пореден път в България. Целта е да се популяризират системните занимания и особено ходенето като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“ и е част от изпълнението на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2025–2028.

