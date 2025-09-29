Ямбол беше домакин на шампионат по тандемно колоездене за хора с нарушено зрение

За поредна година Ямбол беше домакин на държавно първенство по тандемно колоездене за незрящи. Състезанието, в което се включиха над 40 колоездачи, бе организирано от Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта и Община Ямбол.

Старт-финалът на обиколката в Градския парк беше с дължина от 1000 метра.

В категорията Б1 жени първата позиция бе завоювана от Камелия Добрева (Спортен клуб за инвалиди „Атлет“ – Варна), второто място отиде при Божанка Атанасова (Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011“ – Силистра), а третото място спечели представителката на Ямбол от Спортен клуб за интеграция „Ямбол 21“ Надка Александрова.

В категорията Б1 мъже до 45-годишна възраст Павлин Митев от Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011“ – Силистра завърши на първо място, а след него се наредиха Иван Тодоров от Спортен клуб за инвалиди „Атлет“ – Варна и неговият съотборник Желез Колев.

В следващата категория – Б1 мъже над 46-годишна възраст, първото място отиде при Николай Йорданов от Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Светлина“ – Шумен. Втората позиция остана за неговият съотборник Феим Саид, а третото място завоюва Ивайло Петков от Спортен клуб за инвалиди „Вихър“ – Варна.

При жените от категория Б2/3 Никол Атанасова от Училищен спортен клуб „Болид“ – София завърши на първо място, а след нея се наредиха Стоянка Йорданова от същия клуб и Радославка Йорданова от Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011“ – Силистра.

При мъжете в същата категория първото и третото място бяха за състезателите на Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011“ – Силистра Цветан Цветанов и Добромир Удрев. Второто място отиде при Николай Въсков от Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Светлина“ – Шумен.

Първенец в отборната надпревара е Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011“ – Силистра, а след него са Училищен спортен клуб „Болид“ – София и Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Светлина“ – Шумен.

